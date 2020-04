மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில்இறால் மீன்களை போட்டி போட்டு மக்கள் வாங்கிச் சென்றனர்நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீன் உணவை சாப்பிட்ட திருப்தி என மகிழ்ச்சி + "||" + Nagercoil The shrimp fish were competing and the people bought them

