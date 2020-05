மாவட்ட செய்திகள்

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, வணிக வளாகம், ஆஸ்பத்திரிகளின்திடக்கழிவு, கழிவுநீருடன் கலந்தால் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு துண்டிப்பு + "||" + Apartments, commercial premises, hospitals Discontinuation of sewer line when mixed with solid wastewater

