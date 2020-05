மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியாவசிய பொருட்களை பெற ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு வீடு, வீடாக டோக்கன் வினியோகம் + "||" + House, house token distribution to ration card holders to get essential items

அத்தியாவசிய பொருட்களை பெற ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு வீடு, வீடாக டோக்கன் வினியோகம்