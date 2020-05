மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வெளியில் சுற்றும் வாகனங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் + "||" + Vehicles traveling outside the curfew should be prosecuted

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வெளியில் சுற்றும் வாகனங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும்