மாவட்ட செய்திகள்

நத்தம் அருகே பயங்கரம்: தேர்தல் முன்விரோதத்தில் விவசாயி குத்திக்கொலை பெண் உள்பட 5 பேர் கைது + "||" + Terrorism near Nottam: Five arrested, including a farmer, stabbed to death

நத்தம் அருகே பயங்கரம்: தேர்தல் முன்விரோதத்தில் விவசாயி குத்திக்கொலை பெண் உள்பட 5 பேர் கைது