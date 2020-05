மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் கடைகள் திறந்ததால் சாலைகளில் மக்கள் கூட்டம் - வெறிச்சோடிய காட்சி மாறியது + "||" + The shops opened in Madurai and the crowds on the roads - the frenzied scene changed

மதுரையில் கடைகள் திறந்ததால் சாலைகளில் மக்கள் கூட்டம் - வெறிச்சோடிய காட்சி மாறியது