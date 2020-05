மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது அரசின் நோக்கம் - எதிர்க்கட்சி தலைவர்களிடம் எடியூரப்பா தகவல் + "||" + For workers Providing employment opportunities The purpose of the state Yeddyurappa informs opposition leaders

தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது அரசின் நோக்கம் - எதிர்க்கட்சி தலைவர்களிடம் எடியூரப்பா தகவல்