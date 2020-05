மாவட்ட செய்திகள்

வங்கியில் இருந்து பேசுவதாக ஏ.டி.எம். கார்டு எண்ணை கேட்டு பெண்ணிடம் ரூ.1¼ லட்சம் மோசடி + "||" + The ATM said it was speaking from the bank. Rs.1.5 lakh fraud for woman asking for card number

வங்கியில் இருந்து பேசுவதாக ஏ.டி.எம். கார்டு எண்ணை கேட்டு பெண்ணிடம் ரூ.1¼ லட்சம் மோசடி