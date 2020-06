மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மேலும் ஒரு மூதாட்டிக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Corona affect to another old woman in Villupuram district

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மேலும் ஒரு மூதாட்டிக்கு கொரோனா பாதிப்பு