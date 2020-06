மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில், குழந்தை தொழிலாளர் முறை அகற்றுதலுக்கான உறுதிமொழி ஏற்பு - கலெக்டர் மெகராஜ் தலைமையில் நடந்தது + "||" + In Namakkal, child labor Acceptance of Removal Pledge - Held by Collector Megaraj

