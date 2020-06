மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டை விட்டு 2 கி.மீ. தூரத்துக்கு மேல் வந்தால் வாகனங்கள் பறிமுதல் - மும்பை போலீசார் எச்சரிக்கை + "||" + Vehicles confiscated if they get 2km away from home - Mumbai Police

