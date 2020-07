மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர், அரியலூரில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க 2-வது முழு ஊரடங்கு - சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன + "||" + In Perambalur, Ariyalur Prevent the spread of corona virus 2nd full curfew

பெரம்பலூர், அரியலூரில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க 2-வது முழு ஊரடங்கு - சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன