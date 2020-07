மாவட்ட செய்திகள்

கந்த சஷ்டி கவச விவகாரம், பெரியார் சிலை அவமதித்தல் போன்ற அநாகரிக செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் + "||" + Strict action will be taken against those involved in indecent acts such as Kanda Sashti armor affair and desecration of Periyar statue.

கந்த சஷ்டி கவச விவகாரம், பெரியார் சிலை அவமதித்தல் போன்ற அநாகரிக செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்