மாவட்ட செய்திகள்

கந்தசஷ்டி குறித்து அவதூறு வீடியோ வெளியிட்டவர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவிக்காதது ஏன்? அமைச்சர் கேள்வி + "||" + Why did MK Stalin not condemn those who published the defamatory video about Kandasashti? Minister Question

கந்தசஷ்டி குறித்து அவதூறு வீடியோ வெளியிட்டவர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவிக்காதது ஏன்? அமைச்சர் கேள்வி