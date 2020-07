மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோய் தொற்று உள்ளவர்களை கண்டறிய வீடுகள் தோறும் சென்று விவரங்களை சேகரிக்கும் பணி தொடக்கம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + To diagnose people with corona infection The task of going door to door and collecting details has begun

கொரோனா நோய் தொற்று உள்ளவர்களை கண்டறிய வீடுகள் தோறும் சென்று விவரங்களை சேகரிக்கும் பணி தொடக்கம் - கலெக்டர் தகவல்