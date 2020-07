மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் காந்திரோட்டில் தடையை மீறி இருபுறமும் கடைகள் திறப்பு + "||" + Opening of shops on both sides of the barrier in Vellore Kanthrot

வேலூர் காந்திரோட்டில் தடையை மீறி இருபுறமும் கடைகள் திறப்பு