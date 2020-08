மாவட்ட செய்திகள்

108 ஆம்புலன்ஸ் வர தாமதமானதால் காரில் கர்ப்பிணியை அழைத்து சென்ற போது பிறந்த குழந்தை சாவு - ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை உறவினர்கள் முற்றுகை + "||" + 108 Ambulance delayed When the pregnant woman was taken away in the car Newborn baby death

108 ஆம்புலன்ஸ் வர தாமதமானதால் காரில் கர்ப்பிணியை அழைத்து சென்ற போது பிறந்த குழந்தை சாவு - ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை உறவினர்கள் முற்றுகை