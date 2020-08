மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில், விடுப்பு எடுத்து வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் அரசு அலுவலகங்கள் வெறிச்சோடின + "||" + In Thoothukudi, revenue officials on leave went on a hunger strike and deserted government offices

தூத்துக்குடியில், விடுப்பு எடுத்து வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் அரசு அலுவலகங்கள் வெறிச்சோடின