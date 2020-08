மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்பவர்களுக்கு உடனடியாக இ-பாஸ்கள் வழங்க கலெக்டர்களுக்கு அரசு உத்தரவு - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தகவல் + "||" + For those who leave the district Issue e-passes immediately Government orders collectors - Information from Minister KC Veeramani

மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்பவர்களுக்கு உடனடியாக இ-பாஸ்கள் வழங்க கலெக்டர்களுக்கு அரசு உத்தரவு - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி தகவல்