மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தாக்கியதால் சாமியார் தற்கொலை வாட்ஸ்-அப்பில் பரவும் வீடியோவால் பரபரப்பு + "||" + Preacher commits suicide after police sub-inspector assaulted by video circulating on WhatsApp

போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் தாக்கியதால் சாமியார் தற்கொலை வாட்ஸ்-அப்பில் பரவும் வீடியோவால் பரபரப்பு