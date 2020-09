மாவட்ட செய்திகள்

அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களில் கொரோனா தடுப்பு அலுவலர் நியமிக்க நடவடிக்கை - கலெக்டர் கண்ணன் தகவல் + "||" + Measures to appoint Corona Prevention Officer in Government Offices and Industrial Estates - Collector Kannan Information

அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களில் கொரோனா தடுப்பு அலுவலர் நியமிக்க நடவடிக்கை - கலெக்டர் கண்ணன் தகவல்