மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைன் உணவு வினியோகிக்கும் போர்வையில் கேளிக்கை விடுதிகளுக்கு கஞ்சா விற்ற என்ஜினீயர்கள் கைது + "||" + Engineers arrested for selling cannabis to entertainment venues in the guise of distributing food online

ஆன்லைன் உணவு வினியோகிக்கும் போர்வையில் கேளிக்கை விடுதிகளுக்கு கஞ்சா விற்ற என்ஜினீயர்கள் கைது