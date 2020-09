மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர், ராணிப்பேட்டைக்கு ‘நீட்’ தேர்வு எழுத சென்ற மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பஸ் வசதி - கலெக்டர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Special bus facility for students going to Vellore, Ranipettai to write 'Need' exam - The collector started waving the flag

வேலூர், ராணிப்பேட்டைக்கு ‘நீட்’ தேர்வு எழுத சென்ற மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பஸ் வசதி - கலெக்டர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்