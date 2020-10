மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரசில் இருந்து விலகி கட்சி மாற திட்டமா? அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பரபரப்பு அறிக்கை + "||" + Are you planning to leave the Congress and switch parties? Minister Namachchivayam's sensational statement

காங்கிரசில் இருந்து விலகி கட்சி மாற திட்டமா? அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பரபரப்பு அறிக்கை