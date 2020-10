மாவட்ட செய்திகள்

போதைப்பொருள் விவகாரத்தில் கைது: வீரேன் கண்ணாவுக்கு உண்மை கண்டறியும் சோதனை; மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + Arrest in drug case: Fact-finding test for Veeran Kanna; Court permission for Federal Criminal Police

போதைப்பொருள் விவகாரத்தில் கைது: வீரேன் கண்ணாவுக்கு உண்மை கண்டறியும் சோதனை; மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு கோர்ட்டு அனுமதி