மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கில் வெளியே சுற்றியவர்களிடம் இருந்து பறிமுதல்: போலீஸ் நிலையங்களில் குவிந்து கிடக்கும் வாகனங்கள் + "||" + Seizure from bystanders outside the curfew: Vehicles piled up at police stations

ஊரடங்கில் வெளியே சுற்றியவர்களிடம் இருந்து பறிமுதல்: போலீஸ் நிலையங்களில் குவிந்து கிடக்கும் வாகனங்கள்