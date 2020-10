மாவட்ட செய்திகள்

7 மாதங்களுக்குப் பின் கூடிய மதகடிப்பட்டு வாரச்சந்தை வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் கூடியதால் களை கட்டியது + "||" + After 7 months, the weekly market traders and the public gathered and weeded

