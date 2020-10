மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் ஒன்றியக்குழு கூட்டம்: வளர்ச்சி பணிகள் நடைபெறாததை கண்டித்து கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு - தீர்மான நகலை கிழித்து எறிந்தனர் + "||" + Dindigul Union Committee Meeting Condemning the lack of development work Councilors walk out

திண்டுக்கல் ஒன்றியக்குழு கூட்டம்: வளர்ச்சி பணிகள் நடைபெறாததை கண்டித்து கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு - தீர்மான நகலை கிழித்து எறிந்தனர்