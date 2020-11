மாவட்ட செய்திகள்

உணவின்றி தவிக்கும் குரங்குகள் சித்தன்னவாசல் சுற்றுலா தலம் திறக்கப்படாததால் வெளியூர் பயணிகள் ஏமாற்றம் + "||" + Out-of-town travelers are disappointed that the Chitthannavasal tourist site has not been opened

உணவின்றி தவிக்கும் குரங்குகள் சித்தன்னவாசல் சுற்றுலா தலம் திறக்கப்படாததால் வெளியூர் பயணிகள் ஏமாற்றம்