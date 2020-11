மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் ரூ.3½ கோடியில் மாணவர் விடுதி கட்டும் பணிக்கு பூமி பூஜை அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் தொடங்கிவைத்தார் + "||" + Dharmapuri On the campus of the Government Engineering College Student hostel construction work Bhoomi Puja Minister KP Anpalagan started

