மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு + "||" + Release of Draft Voter List of Assembly Constituencies in Kanchipuram and Chengalpattu Districts

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு