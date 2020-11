மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் 10 வீடுகள் சேதம்: தூத்துக்குடியில் 2-வது நாளாக கனமழை 169 மில்லி மீட்டர் பதிவானது + "||" + 10 houses damaged in Thoothukudi district: Heavy rainfall of 169 mm was recorded in Thoothukudi for the 2nd day

தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் 10 வீடுகள் சேதம்: தூத்துக்குடியில் 2-வது நாளாக கனமழை 169 மில்லி மீட்டர் பதிவானது