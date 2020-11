மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் தடையைமீறி வேல் யாத்திரை தொடங்கிய பா.ஜனதா தலைவர் உள்பட 1,330 பேர் கைது + "||" + Violation of the ban in Erode The Vel Pilgrimage began Including the BJP leader 1,330 people were arrested

