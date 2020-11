மாவட்ட செய்திகள்

திருமண ஆசைவார்த்தை கூறி 15 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த வாலிபருக்கு 10 ஆண்டு சிறை + "||" + A teenager who raped a 15-year-old girl on the pretext of marriage has been sentenced to 10 years in prison

திருமண ஆசைவார்த்தை கூறி 15 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த வாலிபருக்கு 10 ஆண்டு சிறை