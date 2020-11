மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு சென்ற பஸ்கள் பயணிகள் இன்றி வெறிச்சோடின + "||" + Buses from Vellore to Thiruvannamalai were left stranded

வேலூரில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு சென்ற பஸ்கள் பயணிகள் இன்றி வெறிச்சோடின