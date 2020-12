மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலில் முழுமையான வெற்றியைபெற ஒவ்வொரு பூத் அளவிலும் 45 மகளிரை நியமிக்க வேண்டும் அமைச்சர் பேச்சு + "||" + The minister talks about the need to appoint 45 women at each booth level to achieve complete victory in the elections

