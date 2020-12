மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி அனைத்து விவசாயிகள் போராட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுவினா் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + Waiting struggle by the All Farmers Struggle Coordinating Committee to demand the repeal of agricultural laws

