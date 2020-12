மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டுப்பாளையம் அருகே ஊருக்குள் புகுந்த 4 காட்டு யானைகள்; பட்டாசு வெடித்து விரட்டினர் + "||" + 4 wild elephants entering the town near Mettupalayam; Fireworks exploded and chased away

மேட்டுப்பாளையம் அருகே ஊருக்குள் புகுந்த 4 காட்டு யானைகள்; பட்டாசு வெடித்து விரட்டினர்