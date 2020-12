மாவட்ட செய்திகள்

குளச்சலில் கடலில் மூழ்கிய சட்டக்கல்லூரி மாணவர் பிணமாக மீட்பு + "||" + Recovery of the body of a law student who drowned in the sea at Kulachal

குளச்சலில் கடலில் மூழ்கிய சட்டக்கல்லூரி மாணவர் பிணமாக மீட்பு