மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் வரதராஜபுரம் குடியிருப்பு பகுதியில் மழை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Kanchipuram Varatharajapuram residential area has been flooded and the public is suffering

காஞ்சீபுரம் வரதராஜபுரம் குடியிருப்பு பகுதியில் மழை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் அவதி