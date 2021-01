மாவட்ட செய்திகள்

வெலிங்டன் ஏரியில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் பங்கேற்பு + "||" + Minister MC Sampath participates in the opening of water for irrigation from Lake Wellington

வெலிங்டன் ஏரியில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் பங்கேற்பு