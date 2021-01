மாவட்ட செய்திகள்

10 மற்றும் பிளஸ்-2 மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு: ‘பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்களை கலந்து ஆலோசித்தே முடிவு எடுக்கப்பட்டது’ + "||" + Opening of schools for 10th and Plus-2 students: ‘Decision taken in consultation with parents and teachers’

10 மற்றும் பிளஸ்-2 மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறப்பு: ‘பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்களை கலந்து ஆலோசித்தே முடிவு எடுக்கப்பட்டது’