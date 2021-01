மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் நடந்த ஊரக திறனாய்வு தேர்வை 497 மாணவர்கள் எழுதினர்; தேர்வு மையத்தை மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பார்வையிட்டார் + "||" + 497 students wrote the Rural Performance Examination held in Vellore District; The District Education Officer visited the examination center

வேலூர் மாவட்டத்தில் நடந்த ஊரக திறனாய்வு தேர்வை 497 மாணவர்கள் எழுதினர்; தேர்வு மையத்தை மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பார்வையிட்டார்