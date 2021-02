மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள் தடுப்புசுவரில் மோதி விபத்து; பெயிண்டர் பலி உடன் வந்த நண்பர் படுகாயம் + "||" + Motorcycle collision with barrier; The friend who came with the painter was badly injured

மோட்டார் சைக்கிள் தடுப்புசுவரில் மோதி விபத்து; பெயிண்டர் பலி உடன் வந்த நண்பர் படுகாயம்