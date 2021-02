மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரின் 50-வது ஆண்டை முன்னிட்டு சென்னையில் ராணுவம் சார்பில் மாரத்தான் போட்டி + "||" + Army marathon in Chennai to mark the 50th anniversary of the Indo-Pakistani war

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரின் 50-வது ஆண்டை முன்னிட்டு சென்னையில் ராணுவம் சார்பில் மாரத்தான் போட்டி