மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்டாலின் எவ்வளவு பொய் பேசினாலும் வெற்றி பெற முடியாது:அ.தி.மு.க. அரசு மீண்டும் தொடர மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார்கள்திருச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Edappadi Palanisamy told a public meeting in Trichy that the people had decided to resume the AIADMK government.

ஸ்டாலின் எவ்வளவு பொய் பேசினாலும் வெற்றி பெற முடியாது:அ.தி.மு.க. அரசு மீண்டும் தொடர மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார்கள்திருச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு