மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழியில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பை சீரமைக்கும் பணி தீவிரம் நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை + "||" + Intensity of work to repair the break in the drinking water pipe in Sirkazhi Municipal administration action

சீர்காழியில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பை சீரமைக்கும் பணி தீவிரம் நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை