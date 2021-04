மாவட்ட செய்திகள்

மீன்பிடி தடைகாலம் எதிரொலி; சென்னையில் மீன்கள் விலை அதிகரிப்பு; விற்பனை மந்தம் என வியாபாரிகள் கவலை + "||" + Echo of the fishing ban; Fish prices rise in Chennai; Traders worry as sales slump

மீன்பிடி தடைகாலம் எதிரொலி; சென்னையில் மீன்கள் விலை அதிகரிப்பு; விற்பனை மந்தம் என வியாபாரிகள் கவலை