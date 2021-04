மாவட்ட செய்திகள்

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவச தடுப்பூசி; மராட்டியத்தில் நடைமுறையில் இருக்கும் கடும் கட்டுப்பாடுகள் 15 நாள் நீட்டிப்பு; மந்திரி சபை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Free vaccination for people over 18; 15-day extension of the strict restrictions in force in the Maharashtra: Decision at the Cabinet meeting

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவச தடுப்பூசி; மராட்டியத்தில் நடைமுறையில் இருக்கும் கடும் கட்டுப்பாடுகள் 15 நாள் நீட்டிப்பு; மந்திரி சபை கூட்டத்தில் முடிவு