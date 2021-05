மாவட்ட செய்திகள்

11 சட்டசபை தொகுதிகளில்185 வேட்பாளர்கள் டெபாசிட் இழப்புதபால் வாக்குகளில் 5,040 ஓட்டுகள் செல்லாதவை + "||" + 5,040 of the postal votes were invalid

11 சட்டசபை தொகுதிகளில்185 வேட்பாளர்கள் டெபாசிட் இழப்புதபால் வாக்குகளில் 5,040 ஓட்டுகள் செல்லாதவை